Während der Corona-Pandemie hat die Digitalisierung weiter an Bedeutung gewonnen – auch in den Kitas. Die Kindertagesstätte „Unteres Münstertal“ in Münsterappel hat zur besseren digitalen Kommunikation eine Seite auf der Internetplattform „Padlet“ eingerichtet, eine Art digitale Pinnwand. Und vor allem die Kinder helfen fleißig mit.

Eine Schlange windet sich über den Boden, als Nächstes kommt ein Hase herbeigehüpft, sogar ein Einhorn ist zu sehen – einige Kinder der Kita Münsterappel