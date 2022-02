Im Sommer ist die Welpenschule der Handballregion (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim gestartet. Kinder sollen hier spielerisch den Umgang mit allen möglichen Ballsportarten lernen. Die Betreuer und Betreuerinnen wollen damit einen sportlichen Grundstein für die Kinder legen.

Viel Gewusel und Gelächter – das ist bei kleinen Kindern normal. Auch in der Göllheimer Welpenschule. Der Name der Ballschule lehnt sich an den Spitznamen der HR an – die Nordpfälzer Wölfe. Klar, dass da die Kleinen die Wolfswelpen sind. Die Kinder lernen einmal die Woche spielerisch, mit Bällen umzugehen. Trotz des Gewusels werden die Übungen dann aber meist konzentriert umgesetzt, und man merkt einfach, dass die Kinder Spaß haben.

„Ich habe ursprünglich beim Kinderturnen geholfen und dabei auch immer wieder was mit Bällen gemacht“, erzählt Sina Graf, Sportliche Leiterin für den weiblichen Bereich der Wölfe und eine der Welpen-Trainerinnen in Göllheim. Wegen Corona musste das dann aber, wie so vieles anderes im sportlichen Bereich, ausfallen. Auf der Suche nach etwas Neuem kam ihr schnell die Idee, etwas über die Handballabteilung aufzuziehen. So wurde die Ballschule geboren und Betreuer für verschiedene Standorte gefunden. Im Juni 2021 startete die Welpenschule dann parallel in Göllheim, Eisenberg und Asselheim. In Asselheim ist der Andrang sogar so groß, dass es jetzt zwei Gruppen gibt. Insgesamt 80 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren üben somit in der Welpenschule den Umgang mit Bällen. Pro Gruppe gibt es für die 20 Kinder drei Betreuer. Dabei ist mindestens ein Sportlehrer.

Bälle, Luftballons und Tücher

Im Vordergrund steht in den Trainings Ballkoordination und Spielerfahrung, mit viel Abwechslung, was die Geräte und Sportarten angeht. Zum Einstieg singen die Kinder in Göllheim immer das Fliegerlied und machen eifrig die Bewegungen mit. Danach geht es ans Aufwärmen. „Hier sind die Kinder gefragt, dürfen Übungen mit oder ohne Ball vorschlagen, die dann alle nachmachen“, erzählt Graf. So werden die Kinder direkt aktiv ins Training eingebunden. Anschließend übernehmen die Trainerinnen wieder.

Im ersten Teil geht es nun vor allem um Koordination mit dem Ball. Jedes Kind bekommt einen Startpunkt auf der Seitenlinie, dann werden Übungen gemacht. Zum Beispiel mit dem Ball zwischen den Beinen geklemmt laufen, den Ball aufdopsen und wieder auffangen, den Ball auf dem Boden mit dem Ellenbogen stoppen. Es werden aber nicht nur Bälle eingesetzt, auch Luftballons und Tücher werden oft mit in das Training eingebunden, oder verschiedene Schläger verwendet.

Feuerbälle und Löcher in den Wänden

„Wir organisieren das zwar vom Handball aus“, erzählt Graf, „aber wir orientieren uns an der Heidelberger Ballschule. Das heißt, alle Ballsportarten kommen im Training vor, es wird geworfen, geschossen und geschlagen.“ Hinzu kommen Bewegungsparcours oder Fangspiele zum Auspowern. „Wenn wir mal merken, dass die Konzentration nachlässt, ist das gut, um die Kinder kurz abzulenken, bevor es mit den schwereren Aufgaben weitergeht“, haben die Betreuer schon gelernt. Außerdem werden oft kleine Geschichten zu den Übungen erzählt. Es wird nicht einfach ein Ball gegen die Wand geworfen, um Werfen und Fangen zu üben. Heute probieren die Kinder ein Loch in die Wand zu werfen, ein anderes Mal sind es Feuerbälle. So bleibt der spielerische Charakter erhalten.

Zum Abschluss setzen sich alle Kinder in den Mittelkreis und schreien laut „Nordpfälzer Wölfe“, damit der Teamgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt wird. Und dann ist die Stunde auch schon um. „Das geht manchmal ganz schön schnell“, sagt Sina Graf schmunzelnd. Die Kinder freuen sich schon auf die nächste Woche und sind gespannt, was es dann für neue Übungen in der Welpenschule geben wird.