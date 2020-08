Am späten Samstagabend entwendeten unbekannte Täter in der Pitzstraße einen dort abgestellten weißen Wohnwagen mit Bad Kreuznacher Kennzeichen. Eine Anwohnerin sah laut Polizeibericht gegen 23.10 Uhr, wie der an einen weißen Transporter angehängt wurde, dachte jedoch, dass dieser zu den Eigentümern gehört. Die Kupplung des Wohnanhängers war mit einem Kastenschloss gesichert. Der Gesamtwert wird auf rund zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.