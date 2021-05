Am 20. Mai ist Weltbienentag. Bienen machen nicht nur leckeren Honig, sondern verteilen auch Blütenstaub und sorgen dafür, dass Früchte wachsen. Sie sind also sehr wichtig für die Natur. Die Kinder in der Kita Villa Kunterbunt in Kirchheimbolanden beschäftigen sich derzeit mit allen wichtigen Themen rund um die Bienen. Nils Nager hat sie besucht.

Schon wenn man außen an der Villa Kunterbunt vorbeigeht, macht sich das Bienenthema bemerkbar. An den Fenstern steht groß „Sag Ja zu Bienen“ geschrieben, auf die Pflanzkübel, in denen bienenfreundliche Blumen wachsen, sind Bienenaufkleber geklebt. Das neue Motto der Kindertagesstätte: „In der Villa summt und brummt es.“

Auch in der Kita ist schon einiges zu den gelben Insekten zu sehen. Im Flur gibt es einen Informationstisch, in einer Ecke wurden Seiten eines Bilderbuchs über Bienen groß ausgedruckt und laminiert in Höhe der Kinder an die Wand gehängt. In einer Gruppe sind gerade zwei Kinder dabei, ein lampionförmiges Gebilde gelb anzumalen, das ein Bienenstock werden soll. Kurz gesagt, das Thema Bienen ist seit ein paar Wochen überall in der Kita präsent.

Bienenhotels und Blumen

„Das ist im Kleinen entstanden“, erzählt Kita-Leiter Tobias Hase. „In einer Gruppe wurde viel über Bienen geredet, und das hat sich dann schnell in der ganzen Kita verbreitet.“ Jetzt wurden im Außengelände erste Schritte gemacht, um es bienenfreundlicher zu gestalten. Auf einer Wiese wurden Kapuzinerkresse, Lavendel, Ringelblumen und andere Pflanzen, die Bienen anziehen, gepflanzt.

An einem Busch baumeln Bienenhotels. Daran haben zum Beispiel Damian, Niklas, Rachel und Maria mitgebastelt. Sie erklären, wie sie eine Dose gelb und braun angemalt, Füße, Flügel und Augen daran geklebt haben, sodass sie wie eine Biene aussieht. „Dort haben wir dann Holz und Bambus hineingelegt, mit Löchern, damit die Bienen dort ihre Eier reinlegen können“, erzählen die Kinder begeistert.

Dicke Hummeln

Sie haben auch schon viel über das fleißige Insekt gelernt und wissen, dass Bienen nicht nur für den Honig verantwortlich sind, sondern auch eine sehr wichtige Rolle in der Natur spielen. „Die Biene sammelt Nektar mit ihrem Rüssel und hat in ihrem Fell kleine Taschen, in denen sie Pollen sammelt“, erzählen die beiden Sechsjährigen Mia und Isabell. „Das ist zum Beispiel für Früchte wichtig, weil die von Blüte zu Blüte fliegen und die so bestäuben.“

Erzieherin Ute Mock-Hüllen berichtet, dass sie auch schon mit einigen Kindern im Wald war, um Totholz zu holen, und dass sie mit den Kindern draußen jetzt auch viel mehr nach Insekten schaut. Einige dicke Hummeln konnte sie mit den Kindern schon beobachten. „Wir wurden auch schon viel von Geschäften in Kirchheimbolanden unterstützt, die uns zum Beispiel Saatgut oder Heilerde gespendet haben“, sagt sie und freut sich, dass das Thema Bienen auch außerhalb der Kita Anklang findet.

Thema in Erinnerung halten

Alles rund um Bienen soll die Kinder weiter begleiten. „Wir merken, wie hoch die Motivation bei Kindern und den Erzieherinnen ist, und das Thema ist einfach wichtig“, sagt Hase. Wenn es wieder Ausflüge geben kann, sollen die Kinder zum Beispiel einen Imker besuchen. In der Kita werden Schaukasten bestückt, es wird gebastelt und weiter im Garten gearbeitet. So soll das Thema auch in die Stadt getragen und stets in Erinnerung gehalten werden.

Info

Wer Lust und Zeit hat, Bienenprojekte zu unterstützen, kann sich mit der Kita Villa Kunterbunt per E-Mail an mail@kita-villa-kunterbunt-kirchheimbolanden.de oder per Telefon unter 06352 8545 in Kontakt setzen.