Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Frage nach dem angemessenen Umgang mit Computern und Handys von Kindern und Jugendlichen stellt für betroffene Eltern und Lehrer immer noch eine Herausforderung dar. Die Verunsicherung ist nach wie vor groß. In Göllheim an der Gutenberg-Realschule plus geht man seit ein paar Jahren einen neuen Weg.

„Wir haben keine Lust mehr auf Konflikte rund um das Dauerthema Handy in der Schule, Handy im Unterricht. Die ziehen zu viele Energien ab“, befand vor drei Jahren das Lehrerteam der 5. Klassen.