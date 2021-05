Der Wanderfalke war 1971 der erste, die Turteltaube ist der 50. Vogel des Jahres in der Bundesrepublik. Anlässlich des Jubiläums der Kampagne wird diesmal die Bevölkerung an der Wahl des 2021 zu kürenden Tieres beteiligt. Der regionale Naturschutzbund Nabu plädiert für den Wespenbussard.

Die Vorsitzende des Nabu Eisenberg-Leiningerland, Susanne Bentz, erklärt, weshalb sich ihr Verein gerade für diesen Raubvogel entschieden hat: „Im Laufe dieses Sommers bin ich sehr oft von Bürgern angerufen worden, die um Rat baten, weil sie Wespen auf der Terrasse, im Rollladenkasten oder im Gartenhäuschen hatten. Da hab ich überlegt, welches die natürlichen Gegenspieler sind.“ Das bis zu 60 Zentimeter große, graubraun gefiederte Tier ernährt sich maßgeblich von Wespen und deren Nachwuchs. „Für die Jagd erhebt er sich meist gar nicht in die Luft“, informiert Bentz“ Stellvertreterin Anita Bastian. „Er gräbt die Larven und Puppen aus dem Boden aus, wobei ihn sein dichtes Federkleid und Hornplättchen an den Füßen vor Stichen schützen.“

Zugvogel, der gern an Waldrändern brütet

Der Zugvogel, der ins Winterquartier sehr weite Strecken in die afrikanischen Tropen zurücklegt, brütet gern an Waldrändern. Im April kehrt er zu diesem Zweck zurück. „Er braucht intakte, strukturreiche Wälder mit Freiflächen dazwischen“, so Bastian über den Vogel, der auch in unsere Region kommt. Bentz erzählt, dass vor Jahren in der Erdekaut mal ein Wespenbussard gesichtet worden sei. Das Tier, das leicht mit dem Mäusebussard verwechselt werden kann, gilt in Deutschland als gefährdet. „Es gibt noch 4000 bis 5500 Brutpaare. Der Bestand schrumpft kontinuierlich“, sagt Bastian.

Mit der Wahl des Jahresvogels, die der Nabu Deutschland und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) vor 49 Jahren ins Leben gerufen haben, soll auf die Situation des jeweils ausgezeichneten Tieres hingewiesen werden. „Es wird beispielsweise dafür sensibilisiert, dass der Lebensraum schrumpft oder dass in manchen Gegenden Jagd auf Vögel gemacht wird“, erläutert Bastian den Sinn der Aktion. Insgesamt gibt es jede Menge Faktoren, die dafür sorgen, dass die Population der fliegenden Gesellen sinkt, wie Bentz ausführt: „Die intensive Landwirtschaft auf immer größeren Flächen, die Zersiedelung des Habitats, die die Tiere voneinander trennt, der Insektenschwund, der Klimawandel und vieles mehr.“ Allein schon die Art des Ackerbaus habe schlimme Folgen. So werde Getreide so dicht ausgesät, dass Lerchen nicht mehr zwischen den Halmen landen könnten, und durch die Konzentration auf Sommergetreide seien die Mähdrescher zunehmend früher auf dem Feld und stellten eine todbringende Gefahr für die Bodenbrüter dar.

Verständnis für Bedrüfnisse der Art wecken

Für den Vogel des Jahres kommen laut Bastian aber nicht nur Tiere in Betracht, die auf der Roten Liste stehen. Das Hervorheben eines Vogels diene auch dazu, Verständnis für die Bedürfnisse dieser Art zu wecken und mehr über sie zu lernen. „Es werden Kampagnen um den jeweiligen Vogel gestartet, mit Vortragsreihen und Exkursionen“, so die Zweite Nabu-Vorsitzende. Auch würden Landes- und Bundestagsabgeordnete auf Zusammenhänge aufmerksam gemacht, sodass vielleicht Gesetze geändert werden.

Erstmals können nun alle Menschen in Deutschland gemeinsam entscheiden, wer 2021 gekürt wird. Noch bis 15. Dezember kann man einem oder auch mehreren von 307 einheimischen Vögeln von der Alpenbraunelle bis zum Zwergtaucher online unter www.vogeldesjahres.de seine Stimme geben. Die Top Ten kommen dann ab dem 18. Januar in einen zweiten Wahlgang. Am 19. März wird bekanntgegeben, wer der erste öffentlich gewählte Vogel des Jahres ist.