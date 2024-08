In den Fußball B- und C-Klassen Kaiserslautern-Donnersberg Nord fällt am Wochenende der Startschuss zur Saison 2024/2025. In beiden Liegen ist es schwer, klare Favoriten auszumachen.

Das Warten hat ein Ende. Die bei Spielern oft unbeliebte Zeit der Vorbereitung auf die Saison 2024/2025 ist vorbei. Sowohl in der C- als auch in der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord stehen die ersten