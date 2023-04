Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das ist eine gute Nachricht (nicht nur) für die Bischheimer: Am Montag, 15. März, öffnet der Dorfladen in der Hauptstraße 49 wieder. Christina Wolf und Jonathan Mele wagen den Schritt mit neuem Angebot, vor allem frischen Backwaren. An sechs Tagen die Woche haben sie für mehrere Stunden geöffnet – denn das ist nicht ihr einziger Job.

Christina Wolf und Jonathan Mele betreiben nämlich schon seit Oktober 2019 in Alzey das Café Esselborn. Ein eigenes Geschäft zu führen, ist also für die beiden