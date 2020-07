Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, haben Unbekannte ein schäumendes Mittel in den Brunnen in der Neuen Allee eingebracht. Die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizei in Kirchheimbolanden bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 06352 911-0 zu melden.