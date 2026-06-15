Spektakel in Imsweiler: Der Flugsportverein lädt zum Treffen der Kiebitz-Doppeldeckerfreunde.

Anfang Juli bleibt die Zeit stehen – zumindest auf dem Flugplatz in Imsweiler, wo von 3. bis 5. Juli erstmals das jährliche Treffen der Kiebitz-Doppeldeckerfreunde stattfindet. Dazu werden mehr als 30 Piloten mit ihren Maschinen erwartet. Der Großteil von ihnen stammt aus Deutschland; aus dem europäischen Ausland ( Dänemark, Frankreich) werden ebenfalls Piloten vor Ort sein.

Unter Fachleuten ist dieser Flugzeugtyp bekannt. Es handelt sich um ein zweisitziges Ultraleichtflugzeug in nostalgischer Doppeldeckerbauweise mit offenem Cockpit. Optisch erinnert der Kiebitz an die Maschinen der Pionierzeit wie den „Wright Flyer“ von 1903, der als erstes flugfähiges Motorflugzeug der Geschichte gilt.

Nicht zu kaufende Rarität

Anders als viele andere Flugzeuge kann der Kiebitz nicht als fertiger Bausatz gekauft werden. Die Besitzer erwerben vielmehr eine Baulizenz und fertigen die einzelnen Komponenten nach den Konstruktionsplänen des Erfinders selbst an. Achim Schlee, Vorsitzender des Flugsportvereins Imsweiler, freut sich auf das Treffen, das sein Verein erstmals ausrichtet. „Die Fliegerei ist unsere Leidenschaft. Diese mit Interessenten teilen zu dürfen, ist ein großes Privileg“, sagt er. Besucher kommen dabei in den Genuss, die Flugzeuge aus nächster Nähe zu betrachten, Piloten und Erbauer kennenzulernen sowie Starts und Landungen zu beobachten. Ergänzt wird das Programm durch eine kleine Ausstellung historischer Oldtimer-Fahrzeuge. „Wir sorgen für Nostalgie, sowohl in der Luft als auch am Boden“, ergänzt Schlee. Neben den Kiebitz-Piloten werden auch Piloten anderer Flugzeugtypen erwartet. Interessierte können mit Piloten und Experten ins Gespräch kommen. Zudem werden Informationen zu Schnupperflügen und zur Flugausbildung angeboten.

Abendliche Zeitreise

Abgerundet wird das Angebot durch Speisen vom Grill, Getränke sowie ein gemeinsames Lagerfeuer am Abend. Bei Gitarrenmusik und Gesprächen unter Fliegerfreunden soll laut Veranstaltern ein wenig das Retro-Gefühl aus den Gründerzeiten der Fliegerei aufleben, als die Fliegerei noch ein reines Abenteuer und eine sichere Landung keineswegs selbstverständlich war.

Info

Der Eintritt ist frei. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung um eine Woche auf 10. bis 12. Juli verschoben.