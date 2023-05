Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schwarz-weiß-Aufnahmen wirkten auf ihn „fast bunter im Kopf“ als farbige: Mit seinen Fotografien richtet Bernd Engler seinen Blick stets auf „die kleinen Dinge“. Eine Auswahl seiner Werke präsentiert der Künstler jetzt in einer Ausstellung in der Alten Schule. Die Vernissage am Samstag dient zusätzlich einem guten Zweck.

Seiner bevorzugten Farbwelt bleibt Engler treu: Der Ausstellungsraum im Obergeschoss der Alten Schule im Ilbesheimer Ortskern ist vorwiegend in Schwarz-weiß-Tönen gestaltet.