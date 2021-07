Reiner Bauer, bei der Kreisverwaltung Beauftragter für das Impfzentrum in der Stadthalle in Kirchheimbolanden, hat dem Kreisausschuss in dessen jüngster Sitzung einige Eckdaten dazu vorgelegt.

Mit Stand 20. Juni hat das Impfzentrum des Donnersbergkreises in Kirchheimbolanden insgesamt 51.577 Impfungen verabreicht. Davon waren 30.636 Erstimpfungen und 20.941 Zweitimpfungen. An Kosten fielen für das Impfzentrum rund 1.005.200 Euro an, die monatlich durch das Land erstattet werden.

Seit dem 16. Juni erhalten alle Zweitgeimpften ihr Zertifikat im Impfzentrum; alle vorher Geimpften haben es per E-Mail oder postalisch erhalten.

Nach derzeitigem Planungsstand soll der Betrieb im Impfzentrum noch voraussichtlich bis Ende September aufrechterhalten werden.