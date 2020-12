Bereits am Donnerstag, 7. Januar, können die Impfungen in der Kirchheimbolander Stadthalle beginnen. Wie in allen anderen Impfzentren im Land wird auch in jenem für den Donnersbergkreis der zuletzt für 11. Januar angekündigte Impfstart um vier Tage vorgezogen. Das hat die rheinland-pfälzische Landesregierung am Mittwochnachmittag in Mainz mitgeteilt. „Das hat alle ziemlich überrascht“, sagte Christian Rossel, Koordinator des Donnersbergkreis-Impfzentrums – „aber wir sind bereit“.

Die Terminvergabe erfolgt ab Montag, 4. Januar, unter der Telefonnummer 0800 5758100 oder unter www.impftermin.rlp.de. Die Impfstrategie des Landes sieht vor, zunächst Menschen über 80 Jahren und Mitarbeiter in Notaufnahmen und auf Corona-Stationen zu impfen.

Außerdem sollen mobile Impfteams die Menschen in Alten- und Pflegeheimen impfen. Auch dazu sollte der Startschuss im Donnersbergkreis am 7. Januar fallen. Nun aber könnten laut Rossel bereits am 5. Januar zwei Heime drankommen.