Das Impfzentrum des Donnersbergkreises in der Stadthalle in Kirchheimbolanden (Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee 4) ist jetzt für alle Menschen ab zwölf Jahren auch ohne Termin geöffnet. Das teilte das Gesundheitsamt am Montagnachmittag mit. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10 bis 11.45 und von 13 bis 18 Uhr. Zwingend mitzubringen sind der Ausweis, der Impfpass und, im Fall einer Zweitimpfung, der Nachweis über die Erstimpfung. Impflinge unter 18 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.