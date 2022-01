Die Impftage der Verbandsgemeinde Eisenberg in Zusammenarbeit mit den Ärzten Klaus Barth und Karl Barwich werden verlängert. Am Samstag, 29. Januar, ist von 10 bis 13 Uhr in der Gymnastikhalle der Grundschule Eisenberg eine Impfung ohne Voranmeldung möglich. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfpass und Versichertenkarte. Weitere Infos unter www.eisenberg-aktuell.de.