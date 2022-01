Die Verbandsgemeinde Eisenberg bietet in Zusammenarbeit mit den Ärzten Klaus Barth und Karl Barwich am Samstag, 15. Januar, von 9 bis 15 Uhr eine Impfaktion in der Gymnastikhalle der Grundschule Eisenberg an. Eine Impfung ist ohne Voranmeldung möglich. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfpass und Versichertenkarte.