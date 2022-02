Am Mittwoch, 23. Februar, ist das Team der kommunalen Impfstelle des Donnersbergkreises in Kooperation mit dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) von 11 bis 16 Uhr zu einem Impftag der Donnersberger Wirtschaft bei der Firma Dyckerhoff in Göllheim. Erst, Zweit- sowie auch Auffrischungsimpfungen sind dort für alle Bürger ab zwölf Jahren möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.