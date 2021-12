In den Kommunalen Impfstellen Nummer zwei und drei im Donnersbergkreis, in Rockenhausen und Kirchheimbolanden, gibt es am 17. und 18. Dezember erste Impfaktionen. „Wir sind sehr froh, dass wir mit der Donnersberghalle in Rockenhausen und dem Westflügel der Stadthalle in Kirchheimbolanden zwei weitere Orte gefunden haben, an denen wir Kommunale Impfstellen einrichten können“, sagt Reiner Bauer von der Kreisverwaltung.

Am Freitag, 17. Dezember, steigt von 9 bis 16 Uhr die Impfaktion in der Donnersberghalle. Einen Tag später, am Samstag, 18. Dezember, ebenfalls von 9 bis 16 Uhr, gibt es dann eine in Kirchheimbolanden. Registrierungen für beide Tage sind möglich ab Dienstag, 14. Dezember, 9 Uhr. Die Anmeldungen erfolgt über das Portal der Kreisverwaltung unter www.donnersberg.de.

