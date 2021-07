Im Donnersbergkreis gibt es noch in dieser Woche eine Sonderimpfaktion: Personen ab 16 Jahren können sich jeweils zwischen 10 und 13 Uhr am Donnerstag, 22. Juli, im Göllheimer Haus Gylnheim (Hauptstraße 33) und am Freitag, 23. Juli, im Testzentrum in der Rockenhausener Donnersberghalle (Obermühle 1) den Impfstoff des Herstellers Biontech verabreichen lassen. Ein vorherige Terminvereinbarung ist dazu nicht notwendig, teilt die Kreisverwaltung mit.

Vorgenommen werden die Impfungen vom Frankenthaler Mediziner Karl Barwich und seinem Team der Praxis Promedi HNO. Mitzubringen sind der Impfpass, die Krankenkarte sowie die ausgefüllten Formulare (Aufklärungsblatt, Anamnese- und Einwilligungsbogen) des Robert-Koch-Instituts. Fragen sollen schon im Vorfeld direkt mit dem Arzt geklärt werden. Die Zweitimpfung findet am 18. August von 14.30 bis 17.30 Uhr in Göllheim und am 20. August von 15 bis 18 Uhr in Rockenhausen statt.

Infos



Die Formulare des Robert-Koch-Instituts gibt es im Internet unter www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html.