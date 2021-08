Von 8 bis um 18 Uhr gibt es am Freitag, 8. August, in Göllheim Impfungen ohne vorherige Terminvergabe: Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz hält auf dem Wasgau-Parkplatz in der Dreisener Straße 40. Impfwillige können zwischen dem Vakzin von Johnson & Johnson und jenem von Biontech wählen. Ersteres muss nur einmal geimpft werden, bei Biontech ist eine Zweitimpfung erforderlich. „Wir bringen die Impfungen zu den Menschen, dort wo sie sich im Alltag aufhalten“, sagt Gesundheitsminister Clemens Hoch, der sich freut, dass die Aktion „so gut angenommen wird“.

Knapp 1000 Menschen pro Tag haben das Angebot bislang genutzt, seit Montag sind die sechs mobilen Impfbusteams auf Supermarktparkplätzen quer durch Rheinland-Pfalz unterwegs und bieten ein flexibles Impfangebot nach dem Motto: hingehen, Personalausweis zeigen, Schutz-Impfung erhalten. Am Mittwoch, 11. August, hält der Impfbus von 8 bis 12 Uhr auf dem Penny-Parkplatz in Rockenhausen, Kaiserslauterer Straße 11, von 14 bis 18 Uhr bei Aldi in Kirchheimbolanden, Woogmorgen 14. Personalausweis und wenn möglich Impfpass sollten mitgebracht werden.