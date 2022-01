Am Samstag, 8. Januar, steht der Impfbus des Landes an der Gemeindehalle in Börrstadt (Am Sportplatz 11). Von 9 bis 17 Uhr sind Impfungen ohne Terminvergabe möglich. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Wichtig: Ausweis nicht vergessen. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt die Verbandsgemeinde Winnweiler noch bis Freitag, 12 Uhr, in der VG-Verwaltung (Jakobstraße 29) zu den üblichen Öffnungszeiten Nummern aus. Diese werden aber auch am Samstag noch am Impfbus ausgeteilt.