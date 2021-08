Am morgigen Dienstag macht der Impfbus in Rockenhausen Station. Von 14 bis 18 Uhr können sich Personen ohne vorherige Anmeldung – lediglich der Personalausweis muss vorgelegt werden – auf dem Parkplatz des Aldi-Einkaufsmarktes (An der Linde 14) gegen das Coronavirus impfen lassen. Dabei haben sie die Wahl zwischen den Vakzinen der Hersteller Johnson & Johnson, Biontech/Pfizer und Moderna. Die landesweite Impfbus-Aktion geht in die vierte Woche, bislang haben sich auf diesem Weg über 12.000 Menschen vor Covid-19 schützen lassen. Die Landesregierung hat angekündigt, das Angebot auch im September fortsetzen zu wollen. Dabei sollen laut Gesundheitsministerium unter anderem „die jetzt Erstgeimpften zusätzlich mit einer Zweitimpfung“ versorgt werden können.