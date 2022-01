Der Impfbus des Landes macht am Dienstag, 4. Januar, Station in Obermoschel. Von 9 bis 17 Uhr sind an der Turnhalle der Grundschule (Am Klausengarten 2) Impfungen ohne Terminvergabe möglich. Angeboten werden Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen. Wichtig: Ausweis nicht vergessen.

Am Samstag, 8. Januar, steht der Impfbus von 9 bis 17 Uhr an der Gemeindehalle in Börrstadt (Am Sportplatz 11). Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt die Verbandsgemeinde Winnweiler ab Montag, 3. Januar, zu den üblichen Öffnungszeiten der VG-Verwaltung (Jakobstraße 29) Nummern aus. Diese werden am Tag selbst auch am Impfbus ausgeteilt.

Für die Impfaktion in der Kommunale Impfstelle im Westflügel der Orangerie in Kirchheimbolanden am Samstag, 8. Januar, 9 bis 16 Uhr, beginnt die Terminregistrierung am Dienstag, 4. Januar, 9 Uhr, auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter www.donnersberg.de.