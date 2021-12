Am Dienstag nach Weihnachten kommt der Impfbus des Landes nach Münchweiler. Er wird von 9 bis 17 Uhr am Bürgerhaus, Bahnpfad 1, stehen. Wie die Verbandsgemeinde Winnweiler mitteilt, werden im Vorfeld Nummern ausgegeben, um die Wartezeiten in der Kälte zu verkürzen. Diese sind am 23. und 27. Dezember bei der VG-Verwaltung jeweils ab 8 Uhr zu den regulären Öffnungszeiten zu erhalten. Auch vor Ort in Münchweiler werden am 28. Dezember noch Nummern ausgegeben.