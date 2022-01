Am morgigen Mittwoch, 12. Januar, macht der Impfbus des Landes am Sportplatz in Morschheim Station. Von 9 bis 17 Uhr sind Impfungen ohne Terminvergabe möglich. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Wichtig: Ausweis nicht vergessen.

Einen Impftag veranstaltet die Hautarztpraxis Najafzadeh am kommenden Samstag, 15. Januar, von 9 bis 12 Uhr in der Dannenfelser Straße 5 in Kirchheimbolanden. Angeboten werden Impfungen mit dem Vakzin von Moderna. Erforderlich ist eine Anmeldung per E-Mail an impfungkibo@yahoo.com.