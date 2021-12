Der Impfbus des Landes macht am Freitag, 17. Dezember, Station in Bolanden. Von 9 bis 17 Uhr sind beim Gymnasium Weierhof, An der Aula 1, Impfungen ohne Terminvergabe möglich. Angeboten werden Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen. Wichtig: Ausweis nicht vergessen.