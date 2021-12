Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz ist weiterhin im Donnersbergkreis unterwegs. Am Dienstag, 7. Dezember, macht er von 9 bis 17 Uhr Halt in Münchweiler am Bürgerhaus, Bahnpfad 1. Geimpft wird ohne Terminvergabe. Umgesetzt wird die Sonderimpfaktion mit dem Deutschen Roten Kreuz. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Wichtig: Ausweis nicht vergessen!

Die nächste Station für den Donnersbergkreis ist am Freitag, 10. Dezember, von 9 bis 17 Uhr in Sankt Alban am Bürgertreff, Hauptstraße 1a.