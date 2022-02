Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht am Donnerstag, 17. Februar, Station in Göllheim. Von 9 bis 17 Uhr steht das rot-graue Gefährt am Haus Gylnheim für Erst-, Zweit- sowie Boosterimpfungen bereit. Geimpft wird ohne Terminvergabe. Einzige Voraussetzung: Ausweis mitbringen.