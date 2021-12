Der Impfbus des Landes macht am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Dezember, im Donnersbergkreis Station. Am Donnerstag kommt der Bus nach Kirchheimbolanden und ist von 9 bis 17 Uhr am Kirchheimbolander Hallenbad zu finden. Tags darauf steht der Impfbus zur gleichen Zeit vorm Evangelischen Gemeindehaus in der Friedrich-Ebert-Straße 13. Geimpft wird ohne Terminvergabe. Umgesetzt wird die Sonderimpfaktion mit dem Deutschen Roten Kreuz. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Wer sich impfen lassen möchte, sollte seinen Ausweis nicht vergessen. Die Kreisverwaltung erinnert daran, dass Bürger des Donnersbergkreises sich auch beim Landes-Impfzentrum in Kaiserslautern impfen lassen können, Anmeldungen dafür sind möglich unter der Internetadresse www.Impftermin.rlp.de.