Viermal wird der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz im Mai Station im Donnersbergkreis machen. Los geht es am Sonntag, 1. Mai, 10 bis 17 Uhr auf der Gesundheitsmesse in Rockenhausen (Brühlgasse). Geimpft wird ohne Terminvergabe. Partner der Sonderimpfaktion ist das Rote Kreuz, Personen ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten am Impfbus eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Impflinge bis zum 30. Lebensjahr erhalten grundsätzlich den Impfstoff von Biontech, ältere im Regelfall den Impfstoff von Moderna oder Johnson & Johnson. Wichtig: Ausweis nicht vergessen.

Danach hält der Impfbus am Montag, 9. Mai, 10 bis 17 Uhr, am Wasgau-Markt in Göllheim, am Freitag, 13. Mai, 10 bis 17 Uhr am Marktplatz in Marnheim und am Mittwoch, 25. Mai, 10 bis 17 Uhr an der Dorfgemeinschaftshalle in Sippersfeld.