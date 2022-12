Der Impfbus des Landes macht im Januar wieder im Donnersbergkreis Station. Umgesetzt wird die Sonderimpfaktion mit dem Roten Kreuz, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Personen ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ihre Impfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren brauchen die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Impflinge bis zum 30. Lebensjahr erhalten grundsätzlich den Impfstoff von Biontech, ältere im Regelfall den Impfstoff von Moderna oder Johnson & Johnson. Wichtig: Ausweis nicht vergessen. Los geht es am Dienstag, 3. Januar, am Festhaus in Winnweiler. Weiter geht es am Mittwoch, 11. Januar, an der Nordpfalzhalle Alsenz. Weitere Stationen sind Haus Gylnheim in Göllheim am Montag, 16. Januar, das Dorfgemeinschaftshaus Bennhausen am Freitag, 20. Januar, und das Evangelische Gemeindehaus Eisenberg am Dienstag, 31. Januar.