Einer von sechs mobilen Impfbussen, die in Rheinland-Pfalz im Einsatz sind, kommt am Freitag, 6. August, um 8 Uhr auf den Wasgau-Parkplatz in Göllheim, Dreisener Straße 40. Impfwillige können zwischen dem Vakzin von Johnson & Johnson und jenem von Biontech wählen. Die Impfbusse haben seit Montag ihre Arbeit für den weiteren Ausbau der Impfkampagne aufgenommen. Im Vordergrund steht laut Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit ein noch niedrigschwelligeres und flexibleres Impfangebot nach dem Motto: hingehen, Personalausweis zeigen, Schutz-Impfung erhalten.

Die sechs mobilen Impfbusteams impfen auf Supermarktparkplätzen quer durch Rheinland-Pfalz ohne vorherige Terminvergabe. Insgesamt mehr als 200 Standorte werden angesteuert. Umgesetzt wird die Sonderimpfaktion mit dem Deutschen Roten Kreuz und in Kooperation mit verschiedenen Supermarktketten im Land.