Auch zwischen den Jahren wird es im Donnersbergkreis einige Impfaktionen geben. Eine Auffrischungsimpfung kann erhalten, wessen vollständiger Impfschutz mindestens drei Monate zurückliegt.

Vom 27. bis einschließlich 30. Dezember (jeweils 9 bis 16 Uhr) ist die kommunale Impfstelle im Festhaus Winnweiler (mit Unterstützung des DRK-Kreisverbandes) geöffnet. Hierfür können sich die Bürger über das Portal des Landes unter www.impftermin.rlp.de oder die Info-Hotline des Landes unter Telefon 0800 5758100 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, und Samstag und Sonntag, 9 bis 16 Uhr) anmelden.

Die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land bietet am 27. Dezember im Schützenhaus in Oberhausen und am 29. Dezember in der Nordpfalzhalle Alsenz jeweils ab 8 Uhr Sonderimpfaktionen an. Anmeldungen per E-Mail sind ab sofort möglich. Für Oberhausen: impfen2712@vg-nl.de, für Alsenz: impfen2912@vg-nl.de. Hierfür können sich bereits Personen anmelden, deren vollständiger Impfschutz mindestens drei Monate zurückliegt.

Gleiches gilt für die Impfaktionen von Stadt Kirchheimbolanden, DRK und Kreisverwaltung (29. Januar, 9 bis 16 Uhr, Westflügel der Orangerie Kirchheimbolanden) sowie von VG und Feuerwehr Nordpfälzer Land mit dem DRK und der Kreisverwaltung (30. Dezember, 9 bis 16 Uhr, Donnersberghalle Rockenhausen). Anmeldungen sind unter www.donnersberg.de möglich.

Kinder ab zwölf Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein, Jugendliche ab 16 brauchen eine schriftliche Einverständniserklärung. Personalausweis und Impfpass sind mitzubringen. Zudem macht der Impfbus des Landes am 28. Dezember, 9 bis 17 Uhr, am Bürgerhaus Münchweiler Station. Die VG Winnweiler gibt dafür am 27. Dezember (zu den Öffnungszeiten der Verwaltung) Nummern aus. Auch vor Ort werden noch Nummern ausgegeben.

Eltern, die Kinder zwischen fünf und elf Jahren impfen lassen wollen, können sich an die Kinderärzte oder die Landesimpfzentren wenden. Registrierungen sind unter www.impftermin.rlp.de oder über die Info-Hotline des Landes (0800 5758100, Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag 9 bis 16 Uhr) möglich.