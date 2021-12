Am Samstag, 11. Dezember, findet von 9 bis 16 Uhr eine Impfaktion der Ortsgemeinde Lautersheim in Kooperation mit der Rettungshundestaffel Donnersberg und der Kreisverwaltung Donnersbergkreis in der Gemeindehalle in Lautersheim statt. Rund 200 Impfdosen der Hersteller Biontech und Moderna stehen dafür zur Verfügung. Anmeldung ist ab Donnerstag, 9 Uhr, über ein Portal der Kreisverwaltung unter www.donnersberg.de erforderlich.