Im Februar bietet das Team der kommunalen Impfstelle des Donnersbergkreises in Kooperation mit dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes jeden Freitag eine Impfaktion in einer Ortsgemeinde an. Diesen Freitag, 25. Februar, findet der Impftag von 11 bis 16 Uhr in der Gemeinschaftshalle in Dreisen statt. Eine Anmeldung ist nicht möglich. Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen angeboten.

Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht am Freitag, 25. Februar, von 9 bis 17 Uhr Station in Eisenberg am Evangelischen Gemeindehaus. Geimpft wird ohne Terminvergabe. Ein Ausweis sollte mitgeführt werden.