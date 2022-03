Die kommunale Impfstelle des Donnersbergkreises in Kooperation mit dem Kreisverband des DRK bietet am Mittwoch, 2. März, von 11 bis 16 Uhr in der Moschee in Eisenberg (Tiefenthaler Straße 16) eine Impfaktion an. Erst, Zweit- sowie auch Auffrischungsimpfungen sind dort für alle ab 12 Jahren möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Geimpft wird mit den Vakzinen von Biontech und Moderna.