In der an den Donnersbergkreis angrenzenden Ortsgemeinde Mauchenheim (Landkreis Alzey-Worms ) gibt es am Freitag, 14. Januar, von 9 bis 17 Uhr in der Mühlwiesenhalle (An der Mühlwiese 1) eine weitere Gelegenheit für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Hierzu kommt der Impfbus des DRK Alzey nach Mauchenheim. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind Versichertenkarte, Impfpass und Personalausweis, bei Erstimpfungen zusätzlich noch den Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen Covid-19 (zu finden unter www.rki.de).