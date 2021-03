Ehrenamtliche Führungskräfte im Katastrophenschutz des Kreises wehren sich im Zusammenhang mit dem Impf-Eklat gegen Beschuldigungen, die gegen Einzelne von ihnen in der Öffentlichkeit kursierten. In einem Offenen Brief fordern sie einen besonneneren Umgang mit Ehrenamtlern.

Die stellvertretenden Kreisfeuerwehrinspekteure Eberhard Fuhr, Thorsten Schüdzig, Dominik Gebhardt und Christian Füllert sowie weitere führende Kräfte bei Katastrophenschutz, DRK und Kreisfeuerwehrverband kritisieren, dass Vorwürfe „auf Grundlage von Hörensagen Einzelner und ohne jede erwiesene Verfehlung“ erhoben und „offensiv in die Öffentlichkeit getragen“ würden. Dabei gehe es um Kritik an Entscheidungen in der Anfangsphase der Impfkampagne, als der Umgang mit Impfresten noch nicht klar geregelt war und für deren Verwendung nur ein Zeitfenster von einer halben Stunde bestanden habe, präzisierte Fuhr auf Nachfrage. Neben Äußerungen in Leserbriefen und anderen Medien habe ein Post auf der Facebook-Seite der Grünen für große Verärgerung gesorgt. „Der politische Wahlkampf darf nicht auf unseren Schultern ausgetragen werden“, heißt es in dem Offenen Brief.

Vorwürfe „ohne jede erwiesene Verfehlung“

Gerade im Zusammenhang mit der Arbeit Ehrenamtlicher hätte man sich gewünscht, dass der Grundsatz der Unschuldsvermutung besonders hoch angesetzt werde. „Politische Opposition ist wichtig und notwendig. Die Ehrenamtlichen hätten sich nur ein anderes Vorgehen gewünscht“, schreiben die ehrenamtlichen Katastrophenschützer und merken auch kritisch, dass eine solche Führungskraft gestern dem erweiterten Kreisvorstand „Rede und Antwort“ habe stehen müssen für Entscheidungen, „die in einer absoluten Ausnahmesituation getroffen wurden. Und für die es keinen Beweis eines Fehlverhaltens gibt“.

„Ruf des Impfzentrums beschädigt“

Die ehrenamtlichen Führungskräfte beklagen, dass der Ruf des Impfzentrums beschädigt worden sei und damit ein Projekt, das die Beteiligten mit Stolz als ein „wahres Meisterstück“ empfunden hätten. „Fast niemand kann sich vorstellen, wie viel Aufwand, Zeit, Herzblut und Engagement dies benötigt“ habe, so dieser Offene Brief. Aber die Stimmung hat sich offenkundig gedreht. „Bereits jetzt sind einige ehrenamtliche Helfer aufgrund von öffentlichen Verleumdungen nicht mehr bereit, sich in diesem Projekt zu engagieren“, wird beklagt. Sachliche und faire Kritik nach Auswertung der Faktenlage werde erwartet, keine „mediale Schlammschlacht“. Weiter: „Wir wünschen uns eine Politik, die sich erst einmal vor uns stellt und sachlich Vorwürfe aufklärt.“ Die Unterzeichner appellieren „an alle Handelnden, sofort und zukünftig besonnener mit der Leistung ehrenamtlicher Helfer umzugehen.“

Neben den vier stellvertretenden Kreisfeuerwehrinspekteuren haben auch Tobias Limbach, der Sprecher der Leitenden Notärzte, und Michael Spies, der Sprecher der Organisatorischen Leiter des Katastrophenschutzes, den Brief unterzeichnet. Als weitere Unterstützer haben DRK-Kreisvorsitzender Martin Moser, Angela Scholz als Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes und Feuerwehr-Obmann Andreas Born ihre Unterschrift unter den Offenen Brief gesetzt.