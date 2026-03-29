Was gehört zu den schönsten Ritualen an einem Sonntag? Der Nachmittagskaffee. In einem Café in Göllheim gibt es die feinen Gebäckstücke dazu.

Ursprünglich hat der Plan nach dem Abitur anders ausgesehen: Charlotte Gallé begann ein Geografie-Studium in Mainz mit noch nicht definierter beruflicher Perspektive. Aber nach dem Bachelor zog es die junge Frau zu dem Handwerk, das dann ihr Leben werden sollte: Sie machte in einem Betrieb in Bad Kreuznach eine Ausbildung zur Konditorin, die sie 2018 zunächst mit der Gesellenprüfung und 2019 mit dem Meisterbrief abschloss. „Mein Ziel und mein Traum waren es schon länger, ein Café zu eröffnen“, erzählt Gallé.

„Da passte es gut, dass meine Eltern ein Haus in Göllheim besitzen, in dem sich die passenden Räumlichkeiten herrichten ließen.“ Doch das brauchte seine Zeit; eine Kernsanierung des Gebäudes war nötig, und die Corona-Phase hat die Arbeiten, die in Eigenregie stattfanden, an vielen Stellen ausgebremst. „Aber wir konnten dann tatsächlich im November 2024 mit unserem Café in der Nähe der protestantischen Kirche mitten in Göllheim loslegen“, berichtet Gallé nicht ohne Stolz. Da inzwischen zwei Kinder – vier und zwei Jahre alt – zur Familie gehören, fiel die Entscheidung, das Café nur an Sonntagen zwischen 13 und 18 Uhr zu öffnen. „Das ist mit zwei Kleinen für mich und meinen Mann, der jeden Tag nach Frankfurt fährt, immer noch genug Arbeit, und lässt sich zwischendurch, wenn ich Bestellungen angenommen habe, nur durch die Unterstützung der Großeltern bewältigen“, erzählt Gallé.

Saisonale Schwerpunkte

Das angebotene Repertoire variiert: Von Streuselkuchen bis Buttercremetorten ist alles dabei und je nach Saison mit anderen Schwerpunkten – in der Erdbeerzeit beispielsweise. Und nein, eine Lieblingstorte gebe es für sie nicht, sagt die 37-Jährige. „Aber die Gäste bestehen darauf: Ohne meine Schwarzwälder Kirsch geht es nicht.“ Bestellungen nimmt sie auch gern entgegen, versorgt regelmäßig die Seniorenkaffeerunden in Rüssingen und Göllheim beispielsweise – sehr zur Freude von Bürgermeister Dieter Hartmüller. „Das Café ist eine absolute Bereicherung für unseren Ort, und die Kuchen schmecken fantastisch“, schwärmt er.

Da reiht er sich in die ausnahmslos positiven Rückmeldungen ein, die im Internet zu finden sind. Und es kann schon mal passieren, dass um 16.30 Uhr alles ausverkauft ist. Viele Kunden kommen nämlich auch, um sich Kuchen mit nach Hause zu nehmen. „Am Anfang hatte ich deswegen ein schlechtes Gewissen“, erzählt Gallé. „Aber inzwischen sehe ich das gelassener. Es lässt sich halt nur schwer kalkulieren, wie die Nachfrage läuft.“ Beliebt seien auch die Waffeln und das selbstgemachte Eis, das in der Sommerzeit sogar sechs oder sieben Sorten umfasst und das man an Tischen vor dem Haus genießen kann. Stammkundschaft gibt es schon länger. „Da sind recht viele Senioren dabei, aber Familien und junge Menschen gehören ebenfalls zu meinen Gästen“, sagt die Konditormeisterin. „Ich habe es jedenfalls nicht bereut, mich mit meinem Café in Göllheim niedergelassen zu haben.“