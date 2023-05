Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer wieder raunt es in der Stumpfwaldgemeinde, die Filiale Ramsen der Sparkasse Donnersberg könnte bald ihre Tore schließen – befeuert auch durch die zwischenzeitliche Schließung der Zweigstelle während der ersten Corona-Welle. Was ist dran an den Gerüchten? Wir haben bei der Sparkasse Donnersberg nachgefragt.

Immer häufiger haben sich in den vergangenen Wochen Leser an die RHEINPFALZ-Redaktion gewandt. „Ich habe da gehört ...“, hieß es dann, und es wurde auf die coronabedingte