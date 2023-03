Wer macht das Rennen? Amtsinhaber Steffen Antweiler (FWG) oder Einzelbewerberin Simone Rühl-Pfeiffer? Alle Themen rund um die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Göllheim finden Sie immer aktuell in unserem Liveblog. Dort werden beispielsweise alle Artikel, die sich mit der Wahl befassen, Porträts, Videos und Interviews mit den Kandidaten eingestellt – schon jetzt sind einige interessante Inhalte zu finden. Außerdem werden dort aktuelle Infos und Meldungen veröffentlicht. Am Tag der Wahl, Sonntag, 12. März, erhalten Sie, liebe Leserinnen und Leser, dort die ersten Eindrücke, Ergebnisse und Stimmen. Es lohnt sich, regelmäßig vorbeizuschauen. Darüber hinaus werden Sie natürlich weiterhin in unserer gedruckten Ausgabe sowie auf www.rheinpfalz.de/donnersbergkreis mit Informationen und Hintergründen vor und nach der Wahl versorgt.

