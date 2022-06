Erstmals nach Corona finden in diesem Jahr im Donnersbergkreis wieder vermehrt liebgewordene Veranstaltungen mit großer Tradition statt. So auch das „Zauberhafte Zellertal“.

Am Wochenende, 24. bis 26. Juni, ist der Ortsteil Niefernheim nach zweijähriger Zwangspause Gastgebergemeinde für die Kunst-, Kulinarik- und Kulturveranstaltung „Zauberhaftes Zellertal“. „Kunst erleben und Weine genießen“ lautet das Motto des Events, bei dem die Weingüter Bremer, Puder und Schwan ihre Gutshöfe öffnen.

Los geht es am Freitagabend, 24. Juni: Im Weingut Schwan sorgt ab 19.30 Uhr die Band „Seven Rock the Night“ mit Rock- und Soulmusik der 1980er und 90er Jahre für Stimmung. Überdies legt DJ Achim im Weingut Puder auf. Am Samstag geht es weiter mit der Party- und Tanzband „Celebrate music 4U“ im Weingut Puder, während das Weingut Schwan ab 19.30 Uhr zu einer Dinner-Tanz-Party mit „Notenstrauss“ einlädt.

Am Sonntag wird im gesamten Ortskern gefeiert

Am Sonntag ist dann auch neben den örtlichen Weingütern der gesamte Dorfkern einbezogen. Ab 11 Uhr präsentieren 35 Künstler und Kunsthandwerker ihre Werke. Auch für die Kinder gibt es ein Unterhaltungsangebot.

Wie üblich beim Zauberhaften Zellertal, spielt auch das kulinarische Angebot an den drei Festtagen eine große Rolle. Hier wollen die Veranstalter Weltläufigkeit zeigen und beweisen, dass sowohl Speisen aus dem Tandoori-Ofen als auch Pfälzer Hausmachergerichte mit den Zellertaler Weinen harmonieren.