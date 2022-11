Vermutlich ein Lkw hat im Vorbeifahren die Dachrinne eines Hauses in der Dreisener Bahnhofstraße beschädigt. Anschließend ist der Verursacher weiter gefahren, ohne sich um den Schaden – nach Schätzungen der Polizei rund 1000 Euro – zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Dienstag zwischen 9.30 und 15.30 Uhr. Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 9110.