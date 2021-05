Auf drei interaktive Schnitzeljagden (Bounds) können sich Kinder und Erwachsene derzeit begeben. Der CVJM (Christlicher Verein junger Menschen) und die Evangelische Jugend Eisenberg haben interessante Touren durch die Erdekaut, die Innenstadt und den Römerpark Vicus zusammengestellt. Mit der App Actionbounds können die Orte besucht und spannende Fragen beantwortet werden. Die RHEINPFALZ hat dies mal ausprobiert.

Dass eine Schnitzeljagd durch eine Erlebnislandschaft nicht nur etwas für Kinder ist, zeigt der Actionbound Erdekaut. Steffen Leible, der Vorsitzende des CVJM, begleitet die RHEINPFALZ und ihre beiden jungen Testerinnen Emma (10) und Luzie (5) auf der Tour. Bevor es am Friedhofsparkplatz losgeht, muss noch schnell die App heruntergeladen werden. Danach werden die Verhaltensregeln, etwa, dass man die öffentlichen Wege nicht verlassen soll, erläutert. Schließlich soll die Natur bei dem Spiel nicht zu Schaden kommen.

Startpunkt ist der Friedhofsparkplatz an der Erdekaut. „Theoretisch kann man auch von einem anderem Punkt einsteigen“, erklärt Leible, der mit weiteren Mitgliedern die Routen entworfen hat. Die rund drei Kilometer lange Strecke durch die Erdekaut dauere etwa anderthalb Stunden, schätzt der 34-Jährige. Die Idee dazu sei ihnen wegen des coronabedingten Ausfalls des Kinder-Pfingstlagers gekommen. „Da dachten wir uns, dass wir einen Ersatz anbieten.“ So seien die Fragen auch für Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren geeignet.

Geeignet für die ganze Familie

Nachdem die Technik funktioniert, hat sich Emma mit der App vertraut gemacht. Ein Pfeil auf dem Smartphone zeigt die Richtung an. „Wir müssen hier lang“, sagt sie und deutet Richtung Süden. Kurze Zeit später ist der Eingang in die Erdekaut erreicht. „Wohin müssen wir jetzt?“, will Luzie wissen. Bevor es weitergeht, muss die Frage nach einer Baumart beantwortet werden. „Das ist eine Birke“, antwortet die Fünfjährige. Auch für jüngere Geschwisterkinder, die noch nicht lesen oder schreiben könnten, seien die Bounds spannend, da man sie mit der ganzen Familie machen und damit einen schönen Ausflug verbinden könne, erklärt der Vorsitzende.

Die beiden Mädchen freuen sich über jede richtig beantwortete Frage und so landen immer mehr Punkte auf dem Spielkonto. Mal müssen sie die Bänke um einen Weiher zählen, oder herausfinden, dass es mehr als 555 Wildbienenarten gibt. Knifflig wird es für die beiden bei der Frage, welche Farben der Eisvogel hat. Auf einer Schautafel ist er abgebildet. Nun muss auf der App eine Farbauswahl angekreuzt werden. „Eigentlich ist das leicht, aber ich hab´s schon zweimal falsch gemacht. Ist das jetzt türkis oder blau?“, fragt die Zehnjährige. Bei dieser Aufgabe hätten vielleicht die Erwachsenen zuvor zu viele Farboptionen gegeben, hält Leible fest, der hofft, dass jeder die Tour im Anschluss bewertet. „Das bieten wir mit der App auch an, um zu schauen, was vielleicht noch verändert werden muss.“

Erdekaut-Tour beliebt

Rund 30 Mal wurde der Actionbound durch die Erdekaut seit Pfingsten schon heruntergeladen. Bei den beiden anderen Touren sind es laut Leible deutlich weniger Nutzer gewesen. Die Bounds sollen so lange möglich sein, wie Interesse bestehe – das ganze Jahr aber mindestens noch, versichert Leible, der 2012 den Vorsitz des CVJM Eisenberg mit rund 60 Mitgliedern übernommen hat. „Wir haben uns da keine Grenze gesetzt. 100 Nutzungen haben wir für die drei Touren über Actionbounds erworben. Wir können aber noch welche hinzukaufen. 80 Cent kostet uns im Schnitt jeweils das einmalige Herunterladen der App unserer Besucher, für die das natürlich kostenlos ist“, so der Eisenberger, der hofft, dass die Nachfrage weiterhin steigt.

Nicht nur Rätseln während des Rundgangs durch die Erdekaut ist angesagt. Auf einer Aussichtsplattform soll ein Erinnerungsfoto geschossen werden, das direkt auf die App übertragen wird. Freude bei den abwechselnden Aktionen haben die beiden Mädchen sichtlich. Genau so solle es auch sein, sagt Leibe: „Wir wollten damit Spaß und Lernen vereinbaren.“ Die Herausforderung Wochen vor der Freischaltung sei gewesen, es altersgerecht zu konzipieren – nicht zu leicht und nicht zu schwierig. Dank der Unterstützung der Mitglieder, von denen auch welche in pädagogischen Berufen arbeiten, sei dies erreicht worden.

Auch Action ist angesagt

Und dann ist Action angesagt: Die Rutsche soll zweimal gerutscht werden und dabei die Zeit gestoppt werden. „Darf ich das machen“, fragt Luzie und schon geht’s los. Die Zeit wird eingetragen und dem Punktkonto angerechnet. Zehn Minuten später stellt Emma fest, dass wir uns wohl verlaufen haben. „Hier waren wir doch schon mal.“ Dabei deutet sie auf eine Schautafel mit Fischarten, die sich in dem davor liegenden Weiher befinden. Nochmal aufs Smartphone geschaut und schnell ist der Fehler gefunden. „Wir haben vergessen abzubiegen“, sagt Emma und läuft voran.

Nach rund 25 beantworteten Fragen und 80 Minuten später ist der Bound geschafft. Die App zeigt an, dass die Mädchen den fünften Platz von jetzt 20 Teilnehmern, die die Runde zu Ende gelaufen sind, belegt haben. „Das war schön. Mir hat´s gefallen, es war auch gar nicht schwierig“, bewertet die Jüngere der Schwestern die Tour. Auch Emma ist begeistert: „Ich habe mal die Erdekaut kennengelernt.“ Mit ihren Eltern möchten die zwei Mädchen aus dem Leiningerland nun auch die zwei anderen Bounds erkunden.

Im Netz

Mitmachen bei den drei Touren in und um Eisenberg kann man einfach, indem man die App Actionbound herunterlädt und den QR-Code scannt oder den Bound in der App sucht. Alles weitere wird danach erklärt. Weitere Infos auch unter www.cvjm-eisenberg.de.