Was ist eigentlich mit den Rindern und Pferden im Steinbühl los? Das hat sich in den letzten paar Jahren so mancher gefragt, denn um das Beweidungsprojekt des Nabu im alten Steinbruch war es ziemlich still geworden. Jetzt tut sich dort wieder mehr – nicht zuletzt, weil es einen neuen „Ranger“ gibt.

Jörg Freihöfer ist in Kirchheimbolanden kein Unbekannter. Was auch ziemlich logisch ist, denn als Chef des städtischen Bauhofs ist er in Stadt und Umgebung ständig unterwegs.