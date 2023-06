Weil das erste Mediziner-Camp im Donnersbergkreis ein Erfolg war, soll es in diesem Jahr ein zweites geben. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

Wie vielerorts, ist auch im Donnersbergkreis der Ärztemangel aktuell und perspektivisch ein Thema. Um bei angehenden Medizinern aktiv für die Region rund um den höchsten Berg der Pfalz zu werben, fand im vergangenen Jahr das erste „Mediziner-Camp Donnersbergkreis“ statt – mit Erfolg.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, soll es nun im kommenden September eine zweite Auflage geben. An zwei Tagen erwarten die Teilnehmer unter anderem medizinische Workshops und Vorträge sowie Erlebnistouren durch das Donnersberger Land. Die Veranstaltung am 7. und 8. September richtet sich an Mediziner, die auf der Zielgeraden ihrer Ausbildung sind und sich nun Gedanken machen, wo sie künftig leben und arbeiten könnten. In Workshops in Praxen und Krankenhäusern können an den beiden Tagen die Weiterbildungsmöglichkeiten im klinischen und fachärztlichen Bereich im Kreis kennengelernt werden.

„Unsere Region kann hier mit hoher Kompetenz und mit modernen Beschäftigungsperspektiven punkten“, betonen Standortentwickler Reiner Bauer und Nagihan Bostanci, Gesundheitsmanagerin bei der Kreisverwaltung, die das Camp zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung organisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine persönliche und intensive Betreuung gewährleisten zu können, ist die Anzahl der Teilnehmer begrenzt. Auskunft erteilt Nagihan Bostanci, Gesundheitsmanagerin bei der Kreisverwaltung, unter Telefon 06352 710-486 oder per E-Mail an nbostanci@donnersberg.de. Wer möchte, kann kostenfrei in einem Hotel vor Ort übernachten.