Ende des Jahres sollte Wasser im Becken des Schlossgartenteiches sein, so hatte es sich Stadtbürgermeister Marc Muchow eigentlich gewünscht. Und zunächst lief auch alles wie geplant – bis die Arbeiten am Schlossgartenteich durch einige gewichtige Kleinigkeiten ausgebremst wurden: Molche – allesamt schützenswert – haben sich in den Wänden der Betonbecken des Teiches zum Winterschlaf niedergelassen.

„Bevor es mit den Baumaßnahmen richtig losgehen sollte, wollten wir sichergehen, dass sich nicht irgendwelche seltenen Tierarten versteckt halten, die durch die Arbeiten