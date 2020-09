Durch eine Änderung des Bebauungsplans darf im Baugebiet „Im Schlüssel“ auf der Haide künftig in Teilen etwas höher gebaut werden. In dem neuen Abschnitt zwischen Frankenstraße und Siedlerstraße werden nach Auskunft von Tina Rothley vom Bauamt der Verbandsgemeinde 30 Bauplätze erschlossen. Während es für die 14 Baugrundstücke, die an die bereits vollzogene Neubebauung anschließen, bei den bisherigen Planfestsetzungen mit einem Geschoss plus Kniestock und Dach bleibt, darf es für die anderen 16 im oberen Teil zur Siedlerstraße hin nun ein bisschen mehr sein: zwei volle Geschosshöhen plus Dach innerhalb der maximalen Trauf- und Firsthöhen. Diese Teiländerung des Bebauungsplans „Im Schlüssel“ hat der Stadtrat einstimmig auf den Weg gebracht. Der größte Teil der künftigen Bauplätze befindet sich in städtischem Besitz.