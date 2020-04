In der Nacht zum Sonntag warf ein 19-Jähriger nach Familienstreitigkeiten einen Stein gegen einen Pkw und beschädigte diesen. Nach Polizeiangaben stand der junge Mann augenscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Er wurde vor Ort durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Dabei versuchte er die Polizisten zu bespucken. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf 1500 Euro geschätzt.