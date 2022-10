Wegen einer Brückenerneuerung wird der Bahnabschnitt zwischen Bad Kreuznach und Gau-Algesheim von 18. bis 25. Oktober gesperrt. Daher verlängere sich unter anderem die Fahrtzeit der Züge RE 3 und RE 15 zwischen Kaiserslautern und Mainz, teilt Betreiber Vlexx mit. In Richtung Kaiserslautern verkehren die Züge in diesem Zeitraum später als normal, in Richtung Mainz fahren sie früher ab. Weitere Infos gibt es unter www.vlexx.de. Der Baustellenfahrplan kann unter www.rmv.de, www.rnn.info oder www.bahn.de abgerufen werden.